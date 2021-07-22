Криптовалютную «Мону Лизу» с автографом создателя Ethereum продадут на аукционе NFT Stars

NFT-картину CryptoMother – криптовалютную «Мону Лизу» – с автографом создателя Ethereum Виталика Бутерина продадут на аукционе 30 июля. Организаторы в лице NFT Stars говорят, что это произведение искусства является символом криптоиндустрии.

CryptoMother является NFT-токеном и имеет физическую копию. Это картина размером 100х100 см, написанная маслом. На одной из конференции, где выставлялась картина, на ней оставил автограф Виталик Бутерин. По заявлению организаторов аукциона, это единственное произведение искусства, на котором есть автограф создателя Ethereum.

«Многие стремились заполучить эту работу в свои коллекции. В 2018 году миллионер из США предложил нынешнему владельцу $6 млн за произведение искусства, но сделка была отклонена. С тех пор CryptoMother оставалась недоступной для любителей цифрового искусства», – рассказали в NFT Stars.

Криптовалютная «Мона Лиза» является частью коллекции Art of Blockchain, в которую также Miss Coin, CryptoFather, Ethereum и Bitcoin. Все работы будут проданы на аукционе NFT Stars 30 июля.

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