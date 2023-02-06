Реабилитационные центры начали предлагать услуги по лечению «криптозависимости»

Реабилитационный центр в Испании недавно начал оказывать услуги, связанные с лечением относительно нового вида зависимости — криптоторговли. Как сообщает BBC, «The Balance» раньше специализировался на борьбе с тревогой, выгоранием и депрессией, однако со временем все больше клиентов начало связываться с центром в надежде вылечить нездоровое отношение к инвестициям в криптовалюты.

В качестве примера приводится трейдер по имени Дон (имя изменено), который сам обратился за помощью в «The Balance». По его словам, в неделю на криптовалюты он тратил до $200 тыс.: «при посадке на самолет я потел от страха, так как боялся, что у меня не будет доступа к интернету и инвестициям». Чудесное избавление от зависимости стоило ему четырех недель и $75 тыс.

Никакой криптоторговли и отслеживания курсов в течение четырех недель дадут мозгу возможность сбросить настройки. Симптомы отказа от зависимости обычно ограничены по времени и могут быть устранены, если обратиться за помощью вовремя Анна Лембке, профессор психиатрии Стэнфордского университета.

В Шотландии центр Касл Крейг, специализирующийся на борьбе наркоманией, лечит криптотрейдеров еще с 2018 года. По словам представителей организации, за это время к ним обратилось более ста клиентов. Аналогичное лечение можно получить и в Азии — работающий с 2019 года Diamond Rehabilitation в Таиланде недавно добавил борьбу с криптозависимостью в список своих услуг.

О том, что многие криптоинвесторы ведут себя как люди с алкоголизмом или игроманией, психологи начали говорить еще в прошлом году. Помешавшись на криптовалютах и распрощавшись из-за них с деньгами, трейдеры теряют финансовую стабильность и отношения, сбивают циклы сна, меняют социальные приоритеты и структуры расходов.

Фото на обложке: Myriam Zilles / Unsplash