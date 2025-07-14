Из SWIFT — в сум: Узбекистан предлагает России расчёты в токене HUMO

Запад отрезал — Восток открылся. Пока SWIFT в России мёртв, а китайские банки сбавляют обороты, Узбекистан предложил свой путь: расчёты в цифровом токене HUMO, обеспеченном госбондами и выпущенном при участии криптодепозитария Asterium.

Санкции подталкивают бизнес к экзотике

На первый взгляд — странное решение. На деле — логичное продолжение тренда на «региональные обходы». К HUMO уже подключены Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Южная Корея, Турция, Армения и Индия. Узбекистан хочет стать новым хабом для российских денег.

«Мы стремимся объединить преимущества блокчейн-технологий с надёжностью национальной платёжной инфраструктуры», — говорит Максад Мухитдинов, HUMO.

Заменитель SWIFT и альтернатива USDT

По данным RISE Research, Узбекистан занял первое место в Центральной Азии по уровню принятия криптоактивов: оборот провайдеров превысил $1 млрд. HUMO — это не просто токен, а попытка выстроить собственный платёжный коридор без посредников. Привязка 1:1 к узбекскому суму, обещания быстрых расчётов и низких комиссий звучат как музыка для бизнеса, который устал от курсовых рисков и регуляторных заморозок.

«Сегодня основная проблема трансграничных переводов — заблокированный в России SWIFT. Санкция привела к росту объема расчетов в национальных валютах. А тут снова проблемы: высокие комиссии и длительное время расчетов», — объясняет Никита Бредихин из Go Invest.

Легальный токен — вместо тёмных кошельков

Пока российские компании крутят USDT через P2P и анонимные кошельки, Узбекистан предлагает более цивилизованный способ. HUMO — это первый «белый» стейблкоин в регионе: интегрирован в платёжную систему, обеспечен гособлигациями и формально контролируется. При этом он даёт ту же гибкость, что и крипта, только без страха блокировок и уголовки.

«Это же целое поле для национальных криптовалют», — считает Ольга Дворецкая из сообщества The Bridge FC.

Она добавляет: «Tether популярен у крупных компаний и одновременно мошенников. Есть риски, связанные с блокировкой средств компанией Tether».

Проблема одна — стабильность

Узбекский сум не блещет предсказуемостью. А если Узбекистан попадёт под санкции — судьба HUMO может повторить путь венесуэльского Petro. К тому же ликвидность остаётся под вопросом: пока токен больше на бумаге, чем на рынке.

Матчасть от эксперта: HUMO — это не токен-одиночка, а технологический проект на вырост

Владимир Горгадзе, заведующий кафедрой блокчейн МФТИ, уверен: запуск стейблкоина на открытых блокчейнах, номинированного в нацвалюте, укладывается в ключевые мировые тренды.

Asterium выбрала в качестве технологического партнера одного из ведущих блокчейн-разработчиков Broxus, что позволяет рассчитывать на качественную имплементацию самого токена и соответствующей технологической обвязки.

Запуск одновременно на EVM и TVM совместимых сетях позволит расширить круг пользователей нового стейблкоина практически на всех игроков рынка, так или иначе оперирующих криптоактивами.

Совместимость с Ethereum-подобными блокчейнами автоматически позволяет использовать инструмент в многочисленны DeFi проектах в качестве платежного (и легального!) инструмента для инвестиций в пулы ликвидности, стейкинг и так далее.

Токен сразу же подходит для интеграции с платежными системами, интегрированными в финансовый мир в тех юрисдикциях, где легализованы операции с криптовалютами.

Прозрачность операций как для регуляторов, так и для бизнес-сообщества в целом обеспечит необходимый уровень безопасности.

Узбекский HUMO — это или хитрый обход санкций, или красиво упакованный эксперимент. Но в условиях, когда банков нет, а крипта не всегда легальна, даже цифровой сум может стать палочкой-выручалочкой. Россия снова находит альтернативу — хоть и в неочевидном направлении.

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