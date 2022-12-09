Каждый десятый россиянин владеет криптовалютой — исследование

Каждый десятый россиянин владеет криптовалютой, показало исследование Huobi Research. 14,6 млн жителей России имеют криптовалютные активы, а по уровню зрелости развития крипторынка страна занимает третье место в мире.
В отчете о трендах в криптоиндустрии исследовательский институт блокчейна Huobi рассказал, что криптовалютой владеют 14,6 млн россиян или 10,1% населения страны. В обзоре не названы доли той или иной криптовалюты в активах жителей России.
Также в отчете говорится о зрелости развития крипторынка, по уровню которой Россия занимает третьем место в мире после США и Вьетнама. Зрелость, о которой говорится в обзоре, определяется долей владельцев криптовалюты в населении страны, частотой использования централизованных платформ, популярностью запросов о криптовалюте.
По количеству посещений криптообменных бирж Россия занимает третье место с долей 6,1%. Российская доля в мировом De-Fi-трафике составляет 1,56%, что ставит ее на 14-ую позицию в мировом рейтинге.
По данным Huobi, на данный момент в мире около 320 млн человек владеют криптоактивами, 40% из которых – жители стран Азии. С 2020 года число владельцев криптовалюты выросло более, чем в три раза.
Фото на обложке: Rabanser /
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