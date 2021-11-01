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Криптовалюта по мотивам «Игры в кальмара» выросла до $2856 и за пять минут упала до $0,002

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Криптовалюта по мотивом сериала Netflix «Игра в кальмара» после роста за один день на 7500% до $2856 за монету всего за 5 минут полностью обесценилась – сейчас она стоит $0,002. Инвесторы не могут вывести свои деньги, а эксперты говорят о мошенничестве со стороны создателей.

Криптовалюта по мотивам «Игры в кальмара» выросла до $2856 и за пять минут упала до $0,002

По данным CoinMarketCap на 17:10 мск криптовалюта SQUID стоит $0,002 за одну монету. Резкий обвал стоимости произошел несколько часов назад. На пике SQUID стоила $2856, а спустя 5 минут практически полностью обесценилась.

Фото: CoinMarketCap

Издание Gizmodo указывает на то, что за обвалом стоят мошеннические действия создателей криптовалюты. Инвесторы могли покупать SQUID, но не могли продавать ее. Создатели токена быстро обналичили монеты, снизив до нуля объем ликвидности, отмечает Gizmodo. Создатели SQUID, по данным издания, закрыли проект, получив около $2,1 млн.

Фото: CoinMarketCap

Сообщается, что инвесторы до сих пор не могут вывести свои деньги. Сайт, страницы в соцсетях и другие публичные группы SQUID больше недоступны. Последним сообщением, которое было опубликовано в telegram-канале SQUID, содержало информацию о якобы попытке взлома и снятии всех ограничений на транзакции с криптовалютой.

Токены по мотивам «Игры в кальмара» были созданы 29 октября. За сутки цена монеты выросла почти на 2400%, а капитализация Squid достигла $174 млн.

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Фото на обложке: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock

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