Мировые криптокомпании привлекли с начала года $3,8 млрд венчурного финансирования

Объем венчурного финансирования мировых криптокомпаний составил $3,8 млрд с начала года. При этом только пять компаний привлекли более $30 млн. Лидером в отрасли стала Tools for Humanity, проект которой продвигает создатель ChatGPT Сэм Альтман.

Совокупный объем привлеченного мировыми крипктокомпаниями средств с начала года составил $3,8 млрд. Об этом в своем блоге сообщил профильный журналист Колин Ву.

Объем инвестиций в январе составил $570 млн, в феврале – $950 млн, в марте – $770 млн, в апреле – $820 млн, в мае – $760 млн. При этом в мае 2023 года было привлечено на 66% меньше средств, чем в мае 2022 года, отметил Ву.

Только пяти компаниям удалось привлечь более $30 млн. Лидером среди них стала Tools for Humanity, проект которой – Worldcoin – продвигает создатель ChatGPT Сэм Альтман.

Auradine привлекла $81 млн, работающий с криптокошельками стартап Magic привлек $52 млн в раунде с лид-инвестором в лице PayPal Ventures, River Financial собрала $35 млн в раунде серии B, майнинговая компания Cormint получила $30 млн в раунде А.

В долях от общего объема финансирования инфраструктурные проекты привлеки 29%, NFT/GameFi – 26%, DeFi-проекты – 18%, CeFi-проекты – 6%.

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