Конференция о перспективах правового регулирования криптовалюты в России пройдет 26 апреля

26 апреля состоится конференция «Обращение цифровых финансовых активов в России: проблемы и перспективы правового регулирования». Мероприятие будет интересно инвесторам, финансовым консультантам, представителям бизнеса, юристам и всем, кто развивает финтех и цифровые технологии в России.

1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который заложил основы регулирования криптовалютной отрасли в России. 8 февраля 2022 года правительство утвердило концепцию Минфина по развитию криптовалют вопреки позиции Банка России, который хотел полностью запретить криптовалюты.

В связи с этим становятся актуальны вопросы:

какие предложения регулятора будут эффективными по совершенствованию регулирования ЦФА и вопросам их налогообложения;

каков будет российский путь по обороту цифровых активов;

что позволит ЦБ и правительству в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования таких активов;

какие новые возможности для бизнеса и финансового рынка открывает закон о ЦФА.

Ответ на них слушатели узнают на конференции.

Подробная информация о мероприятии и экспертах и регистрация — на сайте. При покупке билета действует скидка 20% по промокоду «СЕГОДНЯ». Организатор — центр конференций «Сегодня».

Фото на обложке: tungtaechit / Shutterstock