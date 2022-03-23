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Конференция о перспективах правового регулирования криптовалюты в России пройдет 26 апреля

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

26 апреля состоится конференция «Обращение цифровых финансовых активов в России: проблемы и перспективы правового регулирования». Мероприятие будет интересно инвесторам, финансовым консультантам, представителям бизнеса, юристам и всем, кто развивает финтех и цифровые технологии в России.  

Конференция о перспективах правового регулирования криптовалюты в России пройдет 26 апреля
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1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который заложил основы регулирования криптовалютной отрасли в России. 8 февраля 2022 года правительство утвердило концепцию Минфина по развитию криптовалют вопреки позиции Банка России, который хотел полностью запретить криптовалюты.

В связи с этим становятся актуальны вопросы:

  • какие предложения регулятора будут эффективными по совершенствованию регулирования ЦФА и вопросам их налогообложения;
  • каков будет российский путь по обороту цифровых активов;
  • что позволит ЦБ и правительству в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования таких активов;
  • какие новые возможности для бизнеса и финансового рынка открывает закон о ЦФА. 

Ответ на них слушатели узнают на конференции.

Подробная информация о мероприятии и экспертах и регистрация — на сайте. При покупке билета действует скидка 20% по промокоду «СЕГОДНЯ». Организатор — центр конференций «Сегодня». 

Фото на обложке: tungtaechit / Shutterstock

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