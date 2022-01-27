Минфин предложил проводить все криптовалютные операции через российские банки

Минфин России предложил новые правила криптовалютных операций в стране без их запрета. Одно из предложений — проведение всех операций с криптовалютами через российские банки.

Ведомство также предлагает идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на обращение ведомства к зампреду правительства России Дмитрию Чернышенко.

У россиян, по данным министерства, открыто несколько миллионов криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет около 2 трлн рублей. Банк России оценивает объем операций российских физических лиц с криптовалютами в $5 млрд в год.

В Минфине уверены, что отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют.

Регулирование приведет к увеличению доходов бюджета, так как появятся новые субъекты, которые платят налоги и страховые взносы, отметили в ведомстве.

Проводить операции смогут физические и юридические лица. Для этого им необходимо пройти идентификацию и открыть электронный кошелек в банке.

Физических лиц разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, хотя это условие действует и сейчас, говорится в сообщении. Кроме того, Минфин считает, что организаторами системы обмена цифровых валют могут стать банки с универсальными лицензиями. А для мониторинга за ходом операций с криптовалютами следует использовать сервис «Прозрачный блокчейн», добавили в ведомстве.

Кроме того, ведомство советует взять за образец процедуры полной идентификации проект Aximetria. Сервис занимается сбором ФИО, даты рождения, фотографий клиентов, адресов, номеров банковских счетов и т. д.

В документе также говорится о создании операторов обмена цифровых валют. Контроль предлагается распределить между Центробанком, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой.

ЦБ 20 января предложил полностью запретить в России криптовалюты и майнинг. Предполагается, что запрет будет распространяться на выпуск, обращение и обмен криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами). За нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства за товары предлагается ввести ответственность.

Основатель Telegram Павел Дуров считает, что запрет криптовалют, который предлагает Банк России, приведет к оттоку из страны IT-специалистов и «уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики».

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