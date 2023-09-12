Калужский водочный завод не смог получить права на бренд «Пираты Карибского моря» в РФ

Суд по интеллектуальным правам не удовлетворил иск Калужского ликеро-водочного завода (КЛВЗ) «Кристалл» о досрочном прекращении охраны в РФ товарных знаков, закрепленных за Disney Enterprises.

«В иске отказать полностью», — говорится в решении в картотеке арбитражных дел.

Речь идет о товарных знаках «Пираты Карибского моря» и Pirates of the Caribbean: Dead Man`s Chest. Причина, по которой КЛВЗ пытался через суд лишить знаки охраны — неиспользование в классе алкоголя. Как свидетельствуют данные Роспатента, бренд на русском языке зарегистрирован в 2015-ом году, английский — еще в 2007-ом.

«Кристалл» подал иск в суд по интеллектуальным правам в апреле текущего года. Предприятие аргументировало свое требование тем, что бренды никак не применяются в классе спиртных напитков. При этом сам завод намерен расширять свою линейку.

По итогам 2022 года выручка «Кристалла» выросла на 48% и составила 2,2 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 115 млн рублей (+138%). Завод владеет правами на такие товарные знаки, как «Фантомас» и «Гладиатор».

Ранее предприятие уже выдвигало претензии к деятельности зарубежных компаний. Осенью прошлого года завод обратился в ФАС с заявлением о нарушении немецким производителем Jägermeister антимонопольного законодательства.

Тогда «Кристалл» обвинил компанию в давлении и попытках помешать предприятию выпускать собственные горькие ликеры. Они должны были заменить на российском рынке основной напиток, который производит Jägermeister.

На фоне спора Минпромторг собирался исключить продукцию Jägermeister из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта.

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