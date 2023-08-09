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Студент единственного в России факультета киберспорта выиграл IEM Cologne в дисциплине CS:GO

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Студент единственного в России факультета киберспорта Илья Осипов, выступающий под ником m0NESY, стал победителем IEM Cologne 2023 в дисциплине CS:GO. На турнире команда G2 обыграла команду Ence со счетом 3:1 и стала чемпионом. Осипова признали наиболее ценным игроком турнира.

Студент единственного в России факультета киберспорта выиграл IEM Cologne в дисциплине CS:GO

Киберспортсмен Илья Осипов, выступающий под ником m0NESY и представляющий команду G2 в дисциплине CS:GO, стал победителем турнира IEM Cologne 2023. Об этом сообщили в пресс-службе университета «Синергия», студентом которого является Осипов.

Команда G2, в которой играл Осипов, выиграла турнир, призовой фонд которого составил $1 млн. Победитель получил 400 тыс. Всего в турнире сражались 16 команд.

Intel Extreme Masters (IEM) является одной из самых престижных серий международных киберспортивных соревнований по дисциплине CS:GO.

Фото на обложке: Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock

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