Студент единственного в России факультета киберспорта выиграл IEM Cologne в дисциплине CS:GO

Студент единственного в России факультета киберспорта Илья Осипов, выступающий под ником m0NESY, стал победителем IEM Cologne 2023 в дисциплине CS:GO. На турнире команда G2 обыграла команду Ence со счетом 3:1 и стала чемпионом. Осипова признали наиболее ценным игроком турнира.
Киберспортсмен Илья Осипов, выступающий под ником m0NESY и представляющий команду G2 в дисциплине CS:GO, стал победителем турнира IEM Cologne 2023. Об этом сообщили в пресс-службе университета «Синергия», студентом которого является Осипов.
Команда G2, в которой играл Осипов, выиграла турнир, призовой фонд которого составил $1 млн. Победитель получил 400 тыс. Всего в турнире сражались 16 команд.
Intel Extreme Masters (IEM) является одной из самых престижных серий международных киберспортивных соревнований по дисциплине CS:GO.
Фото на обложке: Lutsenko_Oleksandr /
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