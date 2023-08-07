CS:GO и GTA V: названы любимые игры россиян

Любимыми компьютерными играми россиян оказались Grand Theft Auto V, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, а также Counter-Strike: Global Offensive, показало исследование «МТС Банка».
По данным аналитиков, в первом полугодии 2023 года число платежей за гейминг увеличилось на 13% по сравнению с предыдущими шестью месяцами. При этом средний чек опустился до 960 рублей, это снижение на 8%.
Фаворитом среди российских геймеров стала популярная GTA V, за неё проголосовали 24% из 1,5 тыс. опрошенных пользователей. На втором и третьем местах — The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition и Counter-Strike: Global Offensive, за них проголосовали по 16% и 15% соответственно.
Любимые жанры игр у россиян шутеры — 29% и RPG — 28%, тройку лидеров замыкают adventure — 19%.
Хотя большинство опрошенных тратят на компьютерные игры не более двух часов в неделю, так ответили 40% респондентов, есть и те, кто играет от шести до десяти часов — таких 15%. Ещё 26% играют по три-пять часов в неделю, и 19% посвящают играм более десяти часов.
Опрос также показал, что 30% россиян хотели бы увидеть фильм или сериал по игре Atomic Heart. По 17% голосов набрали — Cyberpunk 2077 и Grand Theft Auto.
Оплачивают игры преимущественно мужчины — ими в первом полугодии 2023 года совершено 87,8% всех платежей. При этом большая часть платежей сделана в онлайн-сервисе Steam.
«МТС Банк» опросил 1,5 тыс. пользователей в официальном telegram-канале во всех регионах страны. Для анализа были взяты платежные операции с июля 2022 по июнь 2023 года.
Фото на обложке: olivia_Brown /
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