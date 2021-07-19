Основанный россиянами стартап Cube Dev привлек $15,5 млн

Американская компания Cube Dev, которую основали россияне, привлекла инвестиции в размере $15,5 млн в раунде A. Возглавил раунд венчурный фонд Decibel. Также в нем приняли участие фонды Bain Capital Ventures, Betaworks и Eniac Ventures.

Компания Cube Dev, которую основали Артем Кейдунов и Павел Тиунов, привлекла 15,5 млн долларов. О сделке сообщил Кейдунов на своей странице в Facebook. Деньги планируют направить на создание и вывод на рынок программы для сторонних IT-специалистов, приводит подробности Forbes. Предполагается, что программа позволит сторонним IT-специалистам оперативнее разрабатывать приложения.

Платформа Cube Cloud, которую должны разработать за счет вложений, станет проводником между базой данных и приложением.

По словам основателей Cube Dev, их технология сэкономит 95% времени на разработку. Оставшиеся 5% времени придется потратить на кастомизацию и настройку платформы.

Ранее, в 2020 году, Cube Dev привлекла $6,2 млн. Тогда инвестиционный раунд возглавил Bain Capital. Компания установила более 200 тысяч серверов, в том числе, для предприятий из списка Fortune 500.

Cube Dev создали в 2016 году. Сначала она производила чат-боты Statsbot. По запросу владельцев небольших интернет-магазинов или менеджеров он собирал из разных источников аналитику и отправлял ее в рабочие чаты. Общий объем инвестиций, который привлек Statsbot, составил $2 млн, а количество пользователей — 2 млн. Но потом разработчики «увидели, что выгода чат-ботов для пользователя ограничена технологическими возможностями».

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Фото:fotodrobik/Shutterstock