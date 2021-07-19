Основанный россиянами стартап Cube Dev привлек $15,5 млн

Американская компания Cube Dev, которую основали россияне, привлекла инвестиции в размере $15,5 млн в раунде A. Возглавил раунд венчурный фонд Decibel. Также в нем приняли участие фонды Bain Capital Ventures, Betaworks и Eniac Ventures.
Компания Cube Dev, которую основали Артем Кейдунов и Павел Тиунов, привлекла 15,5 млн долларов. О сделке сообщил Кейдунов на своей странице в Facebook. Деньги планируют направить на создание и вывод на рынок программы для сторонних IT-специалистов, приводит подробности Forbes. Предполагается, что программа позволит сторонним IT-специалистам оперативнее разрабатывать приложения.
Платформа Cube Cloud, которую должны разработать за счет вложений, станет проводником между базой данных и приложением.
По словам основателей Cube Dev, их технология сэкономит 95% времени на разработку. Оставшиеся 5% времени придется потратить на кастомизацию и настройку платформы.
Ранее, в 2020 году, Cube Dev привлекла $6,2 млн. Тогда инвестиционный раунд возглавил Bain Capital. Компания установила более 200 тысяч серверов, в том числе, для предприятий из списка Fortune 500.
Cube Dev создали в 2016 году. Сначала она производила чат-боты Statsbot. По запросу владельцев небольших интернет-магазинов или менеджеров он собирал из разных источников аналитику и отправлял ее в рабочие чаты. Общий объем инвестиций, который привлек Statsbot, составил $2 млн, а количество пользователей — 2 млн. Но потом разработчики «увидели, что выгода чат-ботов для пользователя ограничена технологическими возможностями».
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Инвестиций в женские стартапы в 23 раза меньше, чем в мужские – исследование
- 2 Фондовые рынки России и США упали из-за опасений по росту экономики
- 3 В России составили портрет женщины-фаундера
- 4 «Нужно скормить курице девять калорий, чтобы получить одну». Брюс Фридрих, GFI, — о проблемах в производстве мяса
- 5 «Через несколько лет у нас будет не одно IPO в этой области». Джим Мелон, Agronomics, — о новой аграрной революции