Bloomberg: Цукерберг потерял $7 млрд из-за бойкота рекламы в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $7,21 млрд после того, как ряд компаний приостановил размещение рекламы в Facebook, Twitter и Instagram. Причина — недостаточные меры компании по удалению расистских сообщений. Об этом пишет Bloomberg.

В числе компаний, приостановивших размещение рекламы в Facebook, такие гиганты, как Coca-Cola, Verizon и Unilever.

Накануне акции Facebook просели на 8,3%. Это самое большое падение за последние три месяца, отмечает агентство.

Акции упали после после того, как Unilever, один из крупнейших в мире рекламодателей, присоединился к бойкоту рекламы в соцсети. Unilever заявила, что прекратит тратить деньги на продвижение в Facebook в этом году.

В результате рыночная стоимость Facebook упала на $56 млрд, а суммарная стоимость активов Цукерберга сократилась на $7,21 млрд, до $82,3 млрд.

Цукерберг опустился с третьего на четвертое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Обходят предпринимателя глава Amazon Джефф Безос ($161 млрд), сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($111 млрд) и гендиректор группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($88 млрд).

Напомним, компании от Verizon Communications до Hershey приостановили рекламу на платформах Facebook после критики в адрес соцсети. Якобы Facebook не удается в достаточной мере контролировать ненавистнический контент и дезинформацию в соцсети. Coca-Cola заявила, что приостановит размещение рекламы в Facebook как минимум на 30 дней.

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