Цукерберг переманивает топов OpenAI и Apple: не деньгами, а обещанием «построить бога» ИИ

В новом интервью Марк Цукерберг заявил: ИИ-специалисты из главных бигтех-компаний мира уходят в Meta* не из-за больших гонораров. По его словам, их вдохновляет сама идея создания передовых систем «уровня бога» — и доступ к мощнейшим вычислительным ресурсам.

Дело не в деньгах, дело в свободе

После появления новостей о многомиллионных офферах (вплоть до $100–200 млн) журналисты The Information напрямую спросили Цукерберга — правда ли это. Он ответил уклончиво: цифры, скорее всего, неточны, но рынок действительно перегрет.

«Когда ты строишь инфраструктуру на сотни миллиардов, логично сделать всё, чтобы заполучить эти 50–70 лучших людей в мире. Это небольшая доля от общих инвестиций», — пояснил он.

По его словам, настоящий интерес у специалистов вызывает не столько оплата, сколько возможность работать с «чистого листа», а главное — с огромными вычислительными ресурсами.



Ставка на мощность

Предприниматель подчеркивает: Meta* делает ставку на инфраструктуру. Ключевым преимуществом он называет максимальную вычислительную мощность на одного исследователя — и именно это является стратегическим преимуществом компании.

«Когда я раньше нанимал сотрудников, они спрашивали: “Что я буду делать?” Сейчас же они говорят: “Я хочу, чтобы мне подчинялось как можно меньше людей и чтобы у меня было как можно больше вычислительных мощностей”».

Компания уже вложила в Superintelligence Labs $15 млрд и объявила о строительстве огромного дата-центра Hyperion размером почти с Манхэттен. Всё — за счёт собственных средств, без внешних инвестиций.

Помимо Hyperion, Meta* разворачивает второй кластер под названием Prometheus. Чтобы ускорить работу, серверы устанавливают в ураганоустойчивых тентах, не дожидаясь возведения капитальных сооружений.

Контекст

В конце июня Meta* объявила о запуске собственной лаборатории суперинтеллекта — Superintelligence Labs. С тех пор в компанию перешли главные звёзды ИИ-индустрии.

Среди них — Руомин Пан, бывший директор по языковым моделям в Apple и архитектор Siri; несколько инженеров из OpenAI — Трапит Бансал, Шучао Би, Хунъюй Жэнь и Цзяхуэй Ю. Также к ним присоединился Хуэйвэнь Чанг из Google Research и Джек Рэй — технический лидер Gemini.

Руководят лабораторией Александр Ванг из Scale AI и Нэт Фридман из GitHub.

Зачем всё это?

Цель Superintelligence Labs — не просто построить мощный ИИ, а сделать его персональным компаньоном. Как формулирует сам Цукерберг, Meta* хочет создать суперинтеллект, который станет повседневным инструментом — таким же привычным, как смартфон или очки.

«Наша цель — создать персональный суперинтеллект и сделать его доступным каждому. Тогда у каждого появится сила, с помощью которой он сможет изменить свою жизнь».

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

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