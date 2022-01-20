Россияне из-за роста цен на продукты стали чаще выращивать овощи дома

В конце прошлого года россияне решили сократить траты на продукты и выращивать овощи дома. В связи с чем заметно вырос спрос на товары для садоводства.

Еще одна причина возросшего интереса, по мннеию аналитиков «AliExpress Россия», поиск нового хобби, передает агентство «Прайм».

За это время почти в 18 раз в годовом исчислении вырос спрос на удобрения: россияне выбирали стимуляторы роста и питания, жидкие универсальные удобрения. За товары из этой категории покупатели готовы отдать 200-500 рублей.

Спрос на товары для ухода за растениями вырос почти в 12,5 раз. Чаще всего покупали кистедержатели для томатов, опоры и пластиковые зажимы.

Еще граждане часто интересовались семенами низкорослых томатов, карликового граната, арбузных огурцов и клубники. В среднем за такую упаковку они готовы заплатить 200-400 рублей.

За четвертый квартал прошлого года также вырос спрос на профессиональное оборудование. В этой категории особенно популярны были светодиодные фитолампы с таймером отключения. На товары такой категории россияне готовы потратить от 600 до 1,3 тыс. рублей.

Аналитики отметили, что в два раза вырос спрос на товары для выращивания растений без почвы. Среди них — нагревательные коврики для рассады, дышащие горшки для корневых систем и гроубоксы.

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Фото на обложке: Unsplash