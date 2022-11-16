Московский ЦУМ запустил онлайн-магазин для перепродажи подержанных люксовых вещей

Московский ЦУМ открыл онлайн-магазин для продажи и покупки подержанных люксовых вещей, в том числе мужских. Принимаются только товары, не требующие ремонта или химчистки. Сам магазин зарабатывает на комиссии – от 15% до 25% в зависимости от товара.
Об открытии магазина пишет РБК со ссылкой на представителя ЦУМа. Приложение онлайн-платформы доступно в App Store и вскоре появится в Google Play.
На площадке можно купить или продать подержанные вещи люксовых брендов. Для реализации принимаются товары, не нуждающиеся в ремонте или химчистке.
В магазине представлены мужская и женская одежда, обувь, аксессуары. На данный момент продаются товары под брендами Celine, Prada, Gucci, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Tom Ford и другими. Большую часть текущего ассортимента предоставили VIP-клиенты ЦУМа.
Перед продажей сотрудники ЦУМа проверяют вещи на подлинность. Также магазин берет на себя хранение вещей, их съемку, подготовку описания к ним. ЦУМ зарабатывает на комиссии – от 15% до 25% в зависимости от товара.
Помимо онлайн-магазина, ЦУМ открыл специальную секцию на третьем этаже своего магазина, в которой представлены коллекционные вещи.
Фото на обложке: Anna I Anisimova /
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