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Индийский стартап cloud kitchen Curefoods привлек $36 млн от Winter Capital и других инвесторов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Венчурный фонд Winter Capital и ряд других инвестировали Rs 3 млн (примерно $36,5 млн) в индийский облачный сервис доставки еды Curefoods. Раунд неизвестной серии прошел 6 апреля 2023 года, следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

Индийский стартап cloud kitchen Curefoods привлек $36 млн от Winter Capital и других инвесторов

Компания за три года существования собрала $220 млн инвестиций. Привлеченные средства в последнем раунде компания намерена потратить на:

  • диверсификацию формата работы сервиса;
  • открытие новых кухонь в городах первого и второго уровня в Индии.

Curefoods основал в 2020 году Анкит Нагори. Компания управляет такими брендами, как EatFit, CakeZone, Nomad Pizza и Frozen Bottle. У сервиса более 100 кухонь в 15 городах Индии, которые обслуживают семь пищевых фабрик. К концу 2023 года компания намерена добиться показателей в 2 млн заказов в месяц.

Фото на обложке: Andrew Angelov / Shutterstock

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