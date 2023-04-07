Венчурный фонд Winter Capital и ряд других инвестировали Rs 3 млн (примерно $36,5 млн) в индийский облачный сервис доставки еды Curefoods. Раунд неизвестной серии прошел 6 апреля 2023 года, следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

Индийский стартап cloud kitchen Curefoods привлек $36 млн от Winter Capital и других инвесторов