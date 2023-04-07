Индийский стартап cloud kitchen Curefoods привлек $36 млн от Winter Capital и других инвесторов

Венчурный фонд Winter Capital и ряд других инвестировали Rs 3 млн (примерно $36,5 млн) в индийский облачный сервис доставки еды Curefoods. Раунд неизвестной серии прошел 6 апреля 2023 года, следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.
Компания за три года существования собрала $220 млн инвестиций. Привлеченные средства в последнем раунде компания намерена потратить на:
- диверсификацию формата работы сервиса;
- открытие новых кухонь в городах первого и второго уровня в Индии.
Curefoods основал в 2020 году Анкит Нагори. Компания управляет такими брендами, как EatFit, CakeZone, Nomad Pizza и Frozen Bottle. У сервиса более 100 кухонь в 15 городах Индии, которые обслуживают семь пищевых фабрик. К концу 2023 года компания намерена добиться показателей в 2 млн заказов в месяц.
Фото на обложке: Andrew Angelov /
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