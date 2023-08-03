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Санкции подтолкнули Россию к созданию собственных камней для керлинга

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Санкции подтолкнули Россию к созданию собственных камней для керлинга. Первые снаряды протестируют в грядущем игровом сезоне. Поставки камней из гранита, добытого в каменоломнях Шотландии и Уэльса, прекратились весной 2022 года.

Санкции подтолкнули Россию к созданию собственных камней для керлинга

Российская федерация керлинга в грядущем игровом сезоне протестирует гранитные камни, произведенные в России. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Камни изготавливали из гранита разных пород, добытого в разных регионах страны. По итогам тестирования будет выбран наиболее подходящий для игры вариант, уточнил Свищев.

Поставки в Россию гранитных камней для керлинга прекратились весной 2022 года после введения санкций. Традиционно такие камни изготавливают из гранита, добытого в каменоломнях Шотландии и Уэльса.

Фото на обложке: Michael715 / Shutterstock

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