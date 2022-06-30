Рубль в июле может укрепиться до 48 за доллар

Финансисты спрогнозировали курс рубля на июль: 48 — за доллар, 53 — за евро. На курс российской национальной валюты сейчас влияют торговые операции, баланс между экспортом и импортом.
На укрепление рубля влияет медленное восстановление импорта, контракты по сырью переводятся в рубли, сообщила «Известиям» глава инвестфонда Maerli Capital Анастасия Тарасова.
«Рынку нужен нормальный импорт и здоровый торговый баланс. Будет баланс, будет доллар по 70–75 рублей и нормальное функционирование экономики», — заявила она.
Финансист также предположила, что ЦБ России понизит ключевую ставку, но без импорта это не имеет смысла. Помощник управляющего группы компаний КППС Максим Загорский добавил, что политика регулятора по снижению ставки в существующей макроэкономической ситуации не оказывает существенного влияния на курс. Он ожидает в июле 50 рублей за доллар, «если не будет катаклизмов».
Ведущий аналитик банка «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова также не исключает, что, если в июле не объявят о возвращении к бюджетному правилу, то доллар может ненадолго опуститься до 50 рублей, евро — до 53 рублей.
Мильчакова спрогнозировала, что к концу июля, если не произойдет неожиданных для российской нацвалюты событий, импорт выйдет уже на уровни начала марта текущего года.
Фото на обложке: rootstock /
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