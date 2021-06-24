Евгения Хрисанфова
Сбербанк и его дочерняя компания «Деловая среда» создали проект «Валютная независимость». Он призван помочь бизнесу меньше зависеть от колебаний курса валют.
«Сбер» запустил образовательный проект для бизнеса «Валютная независимость»Евгения Хрисанфова
Проект состоит из трех основных разделов:
- База знаний — статьи и тесты о валютном риске, производных финансовых инструментах, нестабильности рубля и других вопросах.
- Новости — валютный календарь с событиями, которые могут влиять на курс, а также аналитика и прогнозы.
- Вопросы и ответы — объяснение работы с производными финансовыми инструментами.
Познакомиться с проектом можно по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
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