Россияне в июне вывели $4,7 млрд валюты за рубеж

В июне граждане России вывели рекордные с 2018 года $4,7 млрд (примерно 266 млрд рублей) в зарубежные банки. Количество операций с банками-нерезидентами увеличилось более чем втрое по сравнению с маем.
Всплеск переводов сбережений в иностранные банки наблюдался в феврале — объем подобных операций достиг $4,3 млрд, сообщил РБК.
По мнению управляющего директора «Газпромбанка Private Banking» Егора Сусина на всплекс переводов повлияло два фактора: первый — на внутреннем рынке значительный профицит валюты в безналичной валюты, поэтому условия размещения долларов и евро стали некомфортными, второй — Банк России часто смягчал ограничения по переводам за рубеж на свои счета, которые вводились в начале кризиса.
В июле число переводов могло усилиться, в ближайшее время эта тенденция сохранится — аполне возможно $3—4 млрд в месяц до конца года.
Фото на обложке: Unsplash
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