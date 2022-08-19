Россияне в июне вывели $4,7 млрд валюты за рубеж

В июне граждане России вывели рекордные с 2018 года $4,7 млрд (примерно 266 млрд рублей) в зарубежные банки. Количество операций с банками-нерезидентами увеличилось более чем втрое по сравнению с маем.

Всплеск переводов сбережений в иностранные банки наблюдался в феврале — объем подобных операций достиг $4,3 млрд, сообщил РБК.

По мнению управляющего директора «Газпромбанка Private Banking» Егора Сусина на всплекс переводов повлияло два фактора: первый — на внутреннем рынке значительный профицит валюты в безналичной валюты, поэтому условия размещения долларов и евро стали некомфортными, второй — Банк России часто смягчал ограничения по переводам за рубеж на свои счета, которые вводились в начале кризиса.

В июле число переводов могло усилиться, в ближайшее время эта тенденция сохранится — аполне возможно $3—4 млрд в месяц до конца года.

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