Принадлежащая Visa финансовая платформа Currencycloud ограничила работу с Казахстаном

Принадлежащая Visa финансовая платформа Currencycloud ограничила операции по переводу средств с Казахстаном в связи с «политикой борьбы с отмыванием денег и требованиями проверки санкций». Об этом структура сообщила на своем сайте. Также об ограничениях рассказал изданию Forbes казахстанский предприниматель, развивающий свой стартап в Сингарупе.

Currencycloud представляет собой глобальную платформу, с помощью которой банки и финтехкомпании проводят трансграничные платежи. Компания принадлежит Visa с 2021 года.

Еще в конце прошлого года Currencycloud заявила об «очень серьезном отношении к своим обязательствам» по части борьбы с отмыванием денег и требований проверки санкций. Так в компании объяснили отказ получать средства из ряда стран, а также отправлять переводы.

По словам Имана Акаса, платформа заблокировала платежи из Казахстана и в страну. Этот шаг привел к ряду сложностей, поскольку часть команды проекта находится в республике, сотрудникам нужно платить зарплату.

«Из-за внесения Казахстана в черный список мы столкнулись с проблемами выплат сотрудникам и подрядчикам в Казахстане. Для нас это было неожиданно, так как мы отправляли деньги каждый месяц, последний раз в начале декабря. А в январе уже не смогли отправить», — сказал собеседник Forbes и добавил, что с проблемой столкнулись и другие предприниматели.

Помимо Казахстана, ограничения Currencycloud действуют в отношении Беларуси, КНДР, Ирана, Ливии, Южного Судана, Судана, Венесуэлы, Ливии, Кубы и России. Также платформа не работает в ряде областей и регионов: Крым, Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка собирается направить запрос регулятору Сингапура.

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