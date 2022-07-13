Курс доллара поднялся выше курса евро впервые с 2002 года

Курс доллара США по отношению к рублю поднялся выше евро впервые с 2002 года. По актуальным на момент публикации данным с торгов, доллар стоит почти на 1 рубль дороже евро.
По данным на 16:15 МСК, доллар США торгуется на уровне 59,79 рублей. Евро продается за 58,59 рублей. Рублевая разница между стоимостью валют составляет 80 копеек.
Курс евро к доллару в моменте падал до 0,99. Доллар растет также по отношению к другим валютам, например, японской иене. На торгах в среду один доллар США подорожал до 137,55 иен.
Доллар стоит дороже евро впервые с 2002 года. Росту валюты США способствовала публикация данных об инфляции в стране. Годовой рост цен по итогам июня стал максимальным с ноября 1981 года и достиг 9,1%.
Фото в тексте: TradingView. Фото на обложке: Arisani /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что происходило с валютным рынком в России в мае и как с этим теперь работать — бизнесу и не только?
- 2 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
- 3 Какую господдержку может получить малый и средний бизнес в 2022 году?
- 4 Как устроено исламское финансирование: основные принципы и разрешенные инструменты
- 5 Крадущийся тигр: почему самый активный инвестор мира делает ставку на Пакистан
ВОЗМОЖНОСТИ
13 июля 2022
15 июля 2022
15 июля 2022