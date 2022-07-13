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Курс доллара поднялся выше курса евро впервые с 2002 года

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Курс доллара США по отношению к рублю поднялся выше евро впервые с 2002 года. По актуальным на момент публикации данным с торгов, доллар стоит почти на 1 рубль дороже евро.

Курс доллара поднялся выше курса евро впервые с 2002 года

По данным на 16:15 МСК, доллар США торгуется на уровне 59,79 рублей. Евро продается за 58,59 рублей. Рублевая разница между стоимостью валют составляет 80 копеек.

Курс евро к доллару в моменте падал до 0,99. Доллар растет также по отношению к другим валютам, например, японской иене. На торгах в среду один доллар США подорожал до 137,55 иен.

Доллар стоит дороже евро впервые с 2002 года. Росту валюты США способствовала публикация данных об инфляции в стране. Годовой рост цен по итогам июня стал максимальным с ноября 1981 года и достиг 9,1%.

Фото в тексте: TradingView. Фото на обложке: Arisani / Shutterstock

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