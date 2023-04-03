Доллар по 78 рублей, евро — по 85: биржевые курсы валют обновили максимумы с апреля 2022 года

Биржевой курс доллара США поднялся выше 78 рублей, евро – выше 85 рублей. Котировки двух самых популярных валют обновили максимумы с апреля 2022 года. Российский рубль дешевеет на фоне подорожания нефти.

Курсы доллара США и евро на бирже по отношению к российскому рублю выросли до максимума с апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Доллар США поднялся выше 75 рублей и по актуальным на момент публикации данным стоит 78,39 рублей. Курс евро превысил 85 рублей и по данным на 16:30 МСК составляет 85,3 рублей.

Курсы, установленные ЦБ РФ на 3 апреля, составляют 77,32 рублей за доллар США, 84,11 рублей – за евро.

Российский рубль дешевеет на фоне подорожания нефти из-за решения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) сократить ее добычу. Также Россия объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

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