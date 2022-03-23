Рестораторы и кинотеатры попросили приостановить отчисления за зарубежные треки

Владельцы кинотеатров и ресторанов просят сократить или отменить платежи за зарубежную музыку. Российское авторское общество продолжает сбор отчислений с российского бизнеса в пользу иностранных авторов, несмотря на остановку транзакций части зарубежных партнеров.

В условиях, когда вознаграждение в пользу авторов музыки из других стран «фактически не может быть выплачено, имеются признаки неосновательного обогащения РАО», говорится в письме Ассоциации владельцев кинотеатров, пишет «Коммерсантъ».

В РАО заявили, что пока не получили письма, но отметили, что кинотеатры по-прежнему обязаны уплачивать вознаграждение.

Глава рабочей группы по вопросам РАО Ассоциации владельцев кинотеатров Сергей Пирожков сообщил газете, что каждый оператор кинопоказа будет сам решать вопрос, нужно ли требовать у авторского общества изменений в договоре об остановке выплат: «Иностранных фильмов в прокате будет все меньше, но какие-то останутся, при этом стандартная ставка сбора остается прежней — 1,2% выручки от проката».

Рестораторы не просили РАО избавить их от платежей, но этот вопрос обсуждается, отметил омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. «До стабилизации ситуации рестораторов нужно либо полностью избавить от платежей, либо сократить их втрое, тем более что в основном в заведениях играет именно иностранная музыка», — сказал он.

Пока оснований для прекращения выплат нет, но это не означает, что бизнес будет выплачивать вознаграждение, подчеркнул управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Он предположил, что РАО будет пытаться взыскать вознаграждение в пользу иностранных правообладателей через суды, а вот на чью сторону они встанут, пока не до конца понятно.

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