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Страховщики назвали цвета автомобилей, которые угоняют чаще других

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Страховщики провели необычное исследование и выяснили, автомобили каких цветов угоняют чаще всего. Самым непривлекательным для угонщиков цветом является красный, а белые авто, наоборот, угоняют в разы чаще других.

Страховщики назвали цвета автомобилей, которые угоняют чаще других

Исследование провели специалисты страховой компании «Согласие». По их данным, 48% от общего количества угонов в 2021 году приходится на Москву и Московскую область.

Самым дорогим угнанным автомобилем стал Land Rover. Страховая выплата по нему составила 10,6 млн рублей. На втором месте – BMW с выплатой 4,3 млн рублей. На третьем – Jeep с выплатой 4 млн рублей. Land Rover и Jeep были угнаны в Москве, BMW – в Петербурге.

«В основном угонщиков интересуют авто, припаркованные владельцами около дома. В заявлениях клиенты указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки. В отдельных случаях угонщики похищали автомобили, который ранее арендовали», – отметили в «Согласии».

Что касается цветов угнанных автомобилей, то самым привлекательным у угонщиков является белый – 34% угнанных автомобилей были именно белого цвета. 24% – черного, 12% – серебристого. Реже угоняют коричневые автомобили – 7% от общего числа. Еще реже – синие и красные – на них приходится всего по 2% угонов.

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Фото на обложке: Matrix Reloaded / Shutterstock

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