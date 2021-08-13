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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Кибермошенники придумали еще один способ узнать данные карт и потом украсть деньги. Злоумышленники рассылают письма или размещают рекламу в социальных сетях с предложением получить «независимые начисления от инвесторов в благодарность за активное использование банкинга».

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Перейдя по ссылке, пользователь оказывается на сайте злоумышленников. Для получения начисления необходимо заполнить заявку, указав ФИО, номер телефона и адрес электронной почты, рассказали газете «Ведомости» в «Лаборатории Касперского».

После того, как анкета отправлена, на экране появляется сообщение, что «независимое начисление» готово к выплате, и, чтобы его получить, мошенники просят сделать тестовый перевод на символическую сумму для проверки корректности счета. 

После ввода реквизитов пластиковой карты, с жертвы списываются деньги, а мошенники получают доступ к данным карты.

С развитием защитных технологий и ростом уровня цифровой грамотности пользователей мошенникам приходится усложнять разработку контента, рассказал руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко. 

За первое полугодие 2021 года в «Лаборатории Касперского» заблокировали более 36 млн попыток перехода российских пользователей на фишинговые сайты, треть из которых – скамерские (когда пользователю предлагают получить на карту щедрое денежное вознаграждение).

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Фото: Pexels

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