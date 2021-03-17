Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Начался отбор стартапов на соревнование в сфере кибербезопасности Demo Day

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

«Акселератор возможностей» МГУ и компания RuSIEM принимают заявки на участие в Demo Day — соревновании стартапов в сфере кибербезопасности. Лучшие проекты поборются за инвестиции в 15 млн рублей и возможность запустить пилот. Присоединиться к отбору можно до 25 марта.

Начался отбор стартапов на соревнование в сфере кибербезопасности Demo Day

Подать заявку на конкурс приглашаются проекты с MVP или готовой для внедрения технологией, командой от двух до пяти человек с разработчиком, а также планом развития бизнеса.

Организаторам интересны следующие сферы:

  • межсетевые экраны;
  • UEBA-системы, основанные на машинном обучении;
  • системы активного поиска угроз;
  • безопасность интернета вещей;
  • мониторинг сотрудников;
  • безопасность «облаков» и многие другие.

26 марта состоится Demo Day — онлайн-презентация прошедших отбор проектов перед жюри. Затем представители лучших стартапов пройдут очный этап конкурса в офисе RuSIEM, после чего эксперты объявят победителей.

Подробности и форма для подачи заявки — на сайте.

Фото на обложке: isak55 / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Все про бизнес в Армении
Куда идти стартапам?
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

17 марта 2021

Самый северный акселератор «Б8»‎

17 марта 2021

Moscow Travel Hack 2021

18 марта 2021

СберВЭД — онлайн-конференция участников внешнеэкономической деятельности

Все ВОЗМОЖНОСТИ