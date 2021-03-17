Начался отбор стартапов на соревнование в сфере кибербезопасности Demo Day

«Акселератор возможностей» МГУ и компания RuSIEM принимают заявки на участие в Demo Day — соревновании стартапов в сфере кибербезопасности. Лучшие проекты поборются за инвестиции в 15 млн рублей и возможность запустить пилот. Присоединиться к отбору можно до 25 марта.
Подать заявку на конкурс приглашаются проекты с MVP или готовой для внедрения технологией, командой от двух до пяти человек с разработчиком, а также планом развития бизнеса.
Организаторам интересны следующие сферы:
- межсетевые экраны;
- UEBA-системы, основанные на машинном обучении;
- системы активного поиска угроз;
- безопасность интернета вещей;
- мониторинг сотрудников;
- безопасность «облаков» и многие другие.
26 марта состоится Demo Day — онлайн-презентация прошедших отбор проектов перед жюри. Затем представители лучших стартапов пройдут очный этап конкурса в офисе RuSIEM, после чего эксперты объявят победителей.
Подробности и форма для подачи заявки — на сайте.
Фото на обложке: isak55 / Shutterstock
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