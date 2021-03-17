Начался отбор стартапов на соревнование в сфере кибербезопасности Demo Day

«Акселератор возможностей» МГУ и компания RuSIEM принимают заявки на участие в Demo Day — соревновании стартапов в сфере кибербезопасности. Лучшие проекты поборются за инвестиции в 15 млн рублей и возможность запустить пилот. Присоединиться к отбору можно до 25 марта.

Подать заявку на конкурс приглашаются проекты с MVP или готовой для внедрения технологией, командой от двух до пяти человек с разработчиком, а также планом развития бизнеса.

Организаторам интересны следующие сферы:

межсетевые экраны;

UEBA-системы, основанные на машинном обучении;

системы активного поиска угроз;

безопасность интернета вещей;

мониторинг сотрудников;

безопасность «облаков» и многие другие.

26 марта состоится Demo Day — онлайн-презентация прошедших отбор проектов перед жюри. Затем представители лучших стартапов пройдут очный этап конкурса в офисе RuSIEM, после чего эксперты объявят победителей.

Подробности и форма для подачи заявки — на сайте.





Фото на обложке: isak55 / Shutterstock