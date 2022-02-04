Спрос на киберстрахование со стороны компаний вырос на 60% — исследование

Число запросов на страхование киберрисков от российского крупного и среднего бизнеса в 2021 году увеличилось на 60%, подсчитали эксперты. Они связывают рост с участившимися резонансными случаями кибератак в РФ и мире, а также с возросшими требованиями крупных компаний к своим поставщикам по защите конфиденциальной информации.
Больше всего страхованием киберрисков интересуются банки и другие участники финансового рынка, компании, занимающиеся электронной коммерцией и оказывающие IT-услуги, а также крупные промышленные предприятия, которые активно автоматизируют бизнес-процессы, выяснилось в ходе исследования «АльфаСтрахование».
Обычно они выбирают программы с покрытием ущерба из-за перерыва работы и предоставления услуг, а также ответственности перед клиентами, показало исследование.
Специалисты назвали ключевые страховые случаи, с которыми сталкиваются компании, застрахованные от киберрисков:
- DDoS атаки веб-приложений;
- взлом сайта;
- фишинговая рассылка и дальнейшее шифрование хостов;
- переход на зараженный ресурс и дальнейшее шифрование хостов;
- взлом инфраструктуры с дальнейшим нарушением работы оборудования, почты, бизнес-приложений.
Одним из драйверов спроса эксперты называют федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
«Все больше компаний понимают необходимость учитывать IT-риски при построении политики риск-менеджмента. Кроме того, крупные компании стали обязывать своих поставщиков оформлять договоры страхования по киберрискам», – отметила руководитель направления управления страхования финансовых рисков «АльфаСтрахование» Екатерина Крючкова.
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Фото на обложке: Gorodenkoff /
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