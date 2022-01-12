Число кибератак на компании выросло на 50% в 2021 году — исследование

В 2021 году количество кибератак на корпоративные сети выросло на 50% в неделю по сравнению с 2020 годом, показало исследование Check Point Software Technologies. Аналитики выяснили, что пик атак пришелся на декабрь (925 нападений на организацию в неделю). По их мнению, это могло произойти из-за эксплуатации Log4J.

Самый высокий рост количества кибератак по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Европе. Среди самых атакуемых отраслей в мире первое место занял сектор образования и исследований.

Приоритетные регионы для хакеров в 2021 году:

Европа (+68%);

Северная Америка (+61%).

Латинская Америка (+38%);

Азиатско-Тихоокеанский регион (+25%);

Африка (+13%);

Приоритетные сектора:

сфера образования и исследований (+75%);

здравоохранение (+71%);

IT сервис-провайдеры (+67%);

сфера коммуникаций (+51%);

госсектор и оборонная сфера (+47%).

«Новые методы проникновения и способы уклонения от обнаружения значительно облегчили хакерам реализацию их планов, — отметил менеджер по сбору данных об угрозах в Check Point Software Technologies Омер Дембински. По его словам, пик атак пришелся на декабрь 2021 года в основном из-за попыток использования уязвимости Log4J. Эксперт прогнозирует дальнейший рост числа атак на компании в 2022 году.

В конце 2021 года в Log4j была обнаружена уязвимость, которой присвоили самый высокий критический статус. Многие компании, в том числе технологические гиганты Microsoft, Amazon и IBM признали, что некоторые их сервисы подвержены этой уязвимости. Суть уязвимости в том, что Log4j позволяет выполнить любой вредоносный код при помощи Java Naming and Directory Interface (JNDI).

Статистика и данные, на основе которых был подготовлен отчет, обнаружены технологиями предотвращения угроз Check Point, сохраненными и проанализированными в базе данных ThreatCloud.

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