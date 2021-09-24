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В ЦБ рассказали о масштабной хакерской атаке на 15 российский банков

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Кибератакам в августе и начале сентября 2021 года подверглись 10-15 российских финансовых организаций, которые обслуживают электронную коммерцию, заявил первый замглавы департамента Центрального банка (ЦБ) по информбезопасности Артем Сычев.

В ЦБ рассказали о масштабной хакерской атаке на 15 российский банков

По его словам, это было несколько DDoS-атак. «Большая часть таких атак была в автоматизированном режиме отражена теми средствами, которые есть у финансовых организаций», — передает «Интерфакс» слова Сычева.

С атаками помог справиться и центр мониторинга реагирования на компьютерные атаки ЦБ, который достаточно быстро оповестил банки об атаках и подключил к решению проблем телеком-операторов, что помогло оперативно перенаправить трафик и включить инструменты, фильтрующие вредоносный трафик.

По словам Сычева, это «были серьезные» атаки, но киберпреступникам не удалось нарушить работоспособность кредитных организаций.

«Те события, которые происходили в России в августе и в начале сентября и были связаны с массированными DDoS-атаками, наглядно показали, что нам, как финансовой отрасли, мало обмениваться (информацией) между собой, нам требуется это делать и с телеком-операторами, так как они являются основой для взаимодействия между клиентами и финансовыми организациями», —  подчеркнул Сычев.

От того, насколько быстро будут взаимодействовать финансовые организациии и телеком-операторы во многом зависит как быстро можно будет реагировать на кибератаки и справляться с ними, добавил он.

Финансовый сектор РФ непрерывно подверглася хакерским атакам с 9 августа 2021 года. 2 сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что банк успешно отразил самую мощную в мире DDoS-атаку на финансовый сектор. 

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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