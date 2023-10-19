В Москве начал работу «Кибердом» — первый в мире кибербез-хаб

В Москве открылся первый в мире многофункциональный кибербез-хаб «Кибердом», рассказал RB.RU представитель проекта. Площадка будет представлять интересы всей сферы кибербезопасности. Объем инвестиций в проект составил 1,6 млрд рублей.

Платформа ставит своей задачей обеспечить развитие отрасли за счет эффективного диалога индустрии, бизнеса и государства. Речь идет о вовлечении будущих кадров, умном использовании технологий и нативной цифровой среды.

Основатели проекта заявляют своей миссией сделать кибербезопасность «неотъемлемой частью российской идентичности и национальной гордостью». К 2030 году планируется открыть еще 10 таких площадок в разных городах России и мира. Создатели «Кибердома» намерены объединить сотни тысяч резидентов из разных стран.

Планируется, что каждый год на площадке будут проводиться более 80 мероприятий, посвященных вопросам образования, карьеры и технологического развития. В «Кибердоме» также будут организованы сессии для стартапов, где они смогут рассказать о своих продуктах потенциальным инвесторам.

В рамках проекта был создан киберполигон площадью 250 кв. м, центральным элементом которого стали шесть левитирующих макетов.

Макеты насыщены кинетическими и механическими спецэффектами и изображают реальные объекты индустрий и городской среды. Они помогут бизнесу и представителям государства протестировать безопасность своих IT-систем.

Одним из центральных элементов открытия «Кибердома» стала инсталляция главных достижений и будущего информационной безопасности. О своих взглядах на будущее отрасли рассказали Positive Technologies, ГК «Солар», R-Vision, «Гарда» и ИнфоТеКС.

Для руководителей подразделений информационной безопасности компаний из разных отраслей создадут специальные лаборатории и клубы для совместной работы над новыми решениями.

Фото на обложке: «Кибердом»