Студия CD Project RED анонсировала продолжение Cyberpunk 2077 и новые игры по вселенной «Ведьмака»

Польская студия CD Project RED анонсировала несколько новых проектов: продолжение Cyberpunk 2077 и серию игр по вселенной «Ведьмака».

Продолжение знаменитой RPG Cyberpunk 2077 получило кодовое название Orion, над проектом работает внутренняя команда CD Project RED. Студия не назвала дату релиза новой части, но напомнила о готовящемся в 2023 году выходе дополнения Cyberpunk 2077.

Также в планах компании — выпустить трилогию по вселенной «Ведьмака», первая игра носит кодовое название Project Polaris и разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Этот проект анонсирован еще в марте.

Кроме того, ведется работа по созданию крупной RPG по вселенной «Ведьмака», проект носит кодовое название Canis Majoris.

Также студия анонсировала Sirius — еще один проект по «Ведьмаку». Разработчики утверждают, что игра получит многопользовательский гемплей и будет содержать кампанию с сюжетом.

Студия также рассказала о новом тайтле Hadar, сейчас проект находится на ранних стадиях, поэтому подробности не разглашаются. В настоящее время студия занимается проработкой новой среды.

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