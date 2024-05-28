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Два российских миллиардера создадут компанию в области кибербезопасности

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Основатели АФК «Система» Владимир Евтушенков и холдинга «Группа Позитив» Юрий Максимов намерены создать компанию в области кибербезопасности. Она будет разрабатывать продукты и развивать сервисный бизнес, узнал Forbes.

Два российских миллиардера создадут компанию в области кибербезопасности

Совместное предприятие (СП) планируется запустить уже в 2024 году. Сумма инвестиций не раскрывается, как и то, кто из участников получит контроль над организацией.

Продуктовая линейка будет разрабатываться с ориентацией на портфель АФК «Система». При этом в дальнейшем СП сможет стать публичной компанией.

Фото на обложке: Unsplash

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