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В Санкт-Петербурге открылся государственный центр киберспорта

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила об открытии Центра киберспорта. Как заявил глава города Александр Беглов, это первый государственный центр киберспорта с бесплатными тренировками.

В Санкт-Петербурге открылся государственный центр киберспорта

«Очень важно, что он не коммерческий, а городской. Здесь можно тренироваться абсолютно бесплатно», — сообщил Беглов.

В здании находятся зал на 30 игровых мест со сценой и экраном, четыре зала для тренировок и две комнаты для командных соревнований. Кроме того, в центре располагаются зона активного отдыха на 10 игровых мест, серверная и «стримерская» — помещение для проведения трансляций и записи подкастов.

Центр киберспорта

Помимо компьютеров в Центре киберспорта есть игровые консоли последнего поколения и VR-гарнитура. В будущем в комплексе появится технический симулятор управления FPV-дронами.

По словам губернатора Санкт-Петербурга, городские власти планируют открыть школу киберспорта для детей и подростков младше 18 лет:

«Здесь их будут обучать основным принципам компьютерного спорта, тактике и стратегии, проводить физическую и психологическую подготовку, развивать реакцию и логику».

Центр киберспорта 2

Для пенсионеров организуют курсы по повышению компьютерной грамотности.

Кроме того, для профессиональных киберспортсменов будет действовать клуб подготовки к соревнованиям.

Фото на обложке и в статье: администрация Санкт-Петербурга

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