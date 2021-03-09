В киберспорте заключена рекордная онлайн-сделка

DMarket, платформа для торговли NFT и внутриигровыми предметами для разработчиков, игроков, киберспортивных клубов, брендов, стримеров и фанатов объявила о рекордной онлайн-сделке. Цифровой предмет Navination Season 1 NFT Cup был продан за $100 тысяч, рассказали RB.ru в компании.

Отмечается, что это самая большая сумма в истории продаж кибеспортивной меморабилии, представляющей собой невзаимозаменяемый токен (NFT).

Меморабилией называют коллекционный предмет, посвященный определенному памятному событию. «Невзаимозаменяемый» означает, что он уникален, и его нельзя ничем заменить.

Navination Season 1 NFT Cup — это часть метавселенной Navination. Последняя была создана одним из крупных киберспортивных клубов NAVI, при поддержке приложения для обмена NFT-предметами drop.gg.

По предоставленным данным, NAVI первыми в киберспорте выпустили собственные NFT в рамках программы вознаграждения фанатов. Проект существует около 1 месяца. За это время геймеры заработали несколько тысяч долларов на предметах, собранных из бесплатных дропов, рассказали в DMarket.

Также там добавили, что на настоящий момент более 50 тысяч людей принимают участие в Navination, собирая и торгуя киберспортивной NFT-меморабилией. Сбор и обмен NFT-предметами, в том числе происходит с помощью drop.gg

Drop.gg — приложение, разработанное DMarket. Бета-версия сервиса была выпущена в феврале 2021 года.

Приложение позволяет стримерам, киберспортивным клубам, брендам и лидерам мнений бесплатно раздавать кастомизированные NFT-предметы. Чтобы их получить пользователи просматривают стримы в Twitch и Instagram. Далее из NFT-дропов собираются уникальные предметы, которыми можно торговать.

Фото: Navination