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В российский стандарт подготовки киберспортсменов внесли бег и приседания

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правительство России утвердило стандарты подготовки киберспортсменов. В него, помимо необходимого оборудования в виде компьютера и монитора, внесли нормативы физической подготовки. Чтобы попасть в высшую лигу, геймерам нужно будет пробежать на время, выполнить приседания и подъемы туловища.

В российский стандарт подготовки киберспортсменов внесли бег и приседания

Федеральный стандарт подготовки киберспортсменов утвержден министерством спорта РФ и опубликован на портале правовой информации.

В документе обозначено оборудование, которое необходимо для подготовки по дисциплине «компьютерный спорт». Это компьютер с 16 ГБ оперативной памяти, жестким диском на 2 ТБ, мышь, наушники с микрофоном, а также 19-дюймовый монитор.

Также в стандарты внесли нормы физической подготовки киберспортсменов. Чтобы попасть в «группу высшего мастерства», мужчинам нужно будет пробежать 3 км за 15 минут, выполнить 25 приседаний. Женщинам – 2 км за 12 минут и 23 приседания. Также нормативы включают бег на 100-метровку, наклоны и подъемы туловища.

В документу указано, что физическая подготовка спортсменов должна занимать от 25% до 40% времени, потраченного на киберспортивную тренировку.

Киберспорт получил в России статус официальной спортивной дисциплины в 2016 году. «Компьютерный спорт» внесен в всероссийский реестр видов спорта.

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Фото на обложке: Dmitry Rogachev / Shutterstock

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