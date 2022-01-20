В российский стандарт подготовки киберспортсменов внесли бег и приседания

Правительство России утвердило стандарты подготовки киберспортсменов. В него, помимо необходимого оборудования в виде компьютера и монитора, внесли нормативы физической подготовки. Чтобы попасть в высшую лигу, геймерам нужно будет пробежать на время, выполнить приседания и подъемы туловища.
Федеральный стандарт подготовки киберспортсменов утвержден министерством спорта РФ и опубликован на портале правовой информации.
В документе обозначено оборудование, которое необходимо для подготовки по дисциплине «компьютерный спорт». Это компьютер с 16 ГБ оперативной памяти, жестким диском на 2 ТБ, мышь, наушники с микрофоном, а также 19-дюймовый монитор.
Также в стандарты внесли нормы физической подготовки киберспортсменов. Чтобы попасть в «группу высшего мастерства», мужчинам нужно будет пробежать 3 км за 15 минут, выполнить 25 приседаний. Женщинам – 2 км за 12 минут и 23 приседания. Также нормативы включают бег на 100-метровку, наклоны и подъемы туловища.
В документу указано, что физическая подготовка спортсменов должна занимать от 25% до 40% времени, потраченного на киберспортивную тренировку.
Киберспорт получил в России статус официальной спортивной дисциплины в 2016 году. «Компьютерный спорт» внесен в всероссийский реестр видов спорта.
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Фото на обложке: Dmitry Rogachev /
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