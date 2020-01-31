Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Стартап с российскими корнями Cybertonica привлек $2,6 млн

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Резидент Сколково, британо-российский стартап Cybertonica привлек £2 млн ($2,6 млн по текущему курсу). Об этом Rusbase рассказали в фонде «Сколково».

Cybertonica предоставляет услуги по предотвращению мошенничества с помощью технологий адаптивной аутентификации и анализа транзакций на базе машинного обучения.

Стартап с российскими корнями Cybertonica привлек $2,6 млн

Лид-инвестором проекта стал лондонский венчурный фонд Force Over Mass Capital. Также в раунде приняли участие TrueSight Ventures и Springboard.

Привлеченные средства Cybertonica направит на развитие инструментов поведенческой аналитики своего продукта ScreenWiZe и возможностей искусственного интеллекта платформы Anomalytics.

Кроме того, стартап лпанирует в полтора раза увеличить штат технических и исследовательских специалистов.

Компанию Cybertonica в 2015 году основали Сергей Вельц и Джошуа Боуэр-Сол. Операционный директор стартапа — Евгений Шадрин. Вельц и Шадрин — выходцы из дирекции цифрового бизнеса Сбербанка Sberbank Digital Ventures.

Штаб-квартира компании расположена в Лондоне. Российское юрлицо стартапа, ООО «Кибертоника», по данным ЕГРЮЛ, на 99,9% принадлежит британской Cybertonica и на 0,1% — Илье Безрукову.

В базе данных «Контур.Фокус» указано, что выручка ООО «Кибертоника» в 2018 году составила 71 млн рублей, прибыль — 32 млн рублей.

Среди клиентов Cybertonica — интернет-ритейлеры, мобильные операторы и банки, в том числе «МТС Банк», Cisco и Amazon Web Services.

Фото: Zapp2Photo / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

31 января 2020

Positive Hack Days

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

31 января 2020

Positive Hack Days

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

1 февраля 2020

Патентно-информационный поиск

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ