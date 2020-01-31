Стартап с российскими корнями Cybertonica привлек $2,6 млн

Cybertonica предоставляет услуги по предотвращению мошенничества с помощью технологий адаптивной аутентификации и анализа транзакций на базе машинного обучения.

Резидент Сколково, британо-российский стартап Cybertonica привлек £2 млн ($2,6 млн по текущему курсу). Об этом Rusbase рассказали в фонде «Сколково».

Лид-инвестором проекта стал лондонский венчурный фонд Force Over Mass Capital. Также в раунде приняли участие TrueSight Ventures и Springboard.

Привлеченные средства Cybertonica направит на развитие инструментов поведенческой аналитики своего продукта ScreenWiZe и возможностей искусственного интеллекта платформы Anomalytics.

Кроме того, стартап лпанирует в полтора раза увеличить штат технических и исследовательских специалистов.

Компанию Cybertonica в 2015 году основали Сергей Вельц и Джошуа Боуэр-Сол. Операционный директор стартапа — Евгений Шадрин. Вельц и Шадрин — выходцы из дирекции цифрового бизнеса Сбербанка Sberbank Digital Ventures.

Штаб-квартира компании расположена в Лондоне. Российское юрлицо стартапа, ООО «Кибертоника», по данным ЕГРЮЛ, на 99,9% принадлежит британской Cybertonica и на 0,1% — Илье Безрукову.

В базе данных «Контур.Фокус» указано, что выручка ООО «Кибертоника» в 2018 году составила 71 млн рублей, прибыль — 32 млн рублей.

Среди клиентов Cybertonica — интернет-ритейлеры, мобильные операторы и банки, в том числе «МТС Банк», Cisco и Amazon Web Services.

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