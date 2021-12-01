«Коллекционная вещь премиум-класса»: Илон Маск выпустил «киберсвистки» из нержавеющей стали за $50

Tesla после электромобилей и огнеметов начала производство «киберсвистков». «Коллекционная вещь премиум-класса» получила название Cyberwhistle. Это свисток в форме электропикапа Cybertruck, выполненный из нержавеющей стали и стоящий $50 (3700 рублей) за штуку. Кибер-новинку от Tesla моментально раскупили, спекулянты перепродают свистки втридорога.

«Киберсвистки» Cyberwhistle появились в интернет-магазине Tesla. В описании к товару сказано, что это «коллекционная вещь премиум-класса» со «встроенной функцией крепления», выполненная из медицинской нержавеющей стали. Один свисток стоит $50, или около 3700 рублей в российской валюте.

В своем Twitter глава Tesla Илон Маск добавил к анонсу продаж фразу о том, что «не нужно покупать глупую салфетку от Apple, лучше купить наш киберсвисток». Под глупой «салфеткой» мультимиллиардер представил салфетку для очистки дисплея, которую Apple продает за 2 тысячи рублей.

Сразу после начала продаж ограниченную серию «киберсвистков» моментально раскупили. Товар сняли с продажи, но купить его по объявлениям, размещенным на популярных сайтах. На eBay, например, цены в 6 раз превышают номинал.

RB рассказывали, что другая компания Илона Маска – The Boring Company – в 2018 году представила газовые горелки в виде огнемета и всего за 5 дней продала 20 тысяч штук на общую сумму $10 млн. В одном из случаев доставки товара в Россию случилась неурядица – горелку не пропустила таможня.

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Фото: Twitter, eBay, Tesla