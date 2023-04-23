Кипр заморозил активы подозреваемых в помощи с обходом антироссийских санкций

Власти Кипра заморозили активы людей, которых США и Великобритания обвинили в помощи с обходом санкций российскими миллиардерами. Об этом заявил финансовый комиссар страны Павлос Иоанну в эфире местной телерадиокомпании CyBC.

По словам Иоанну, правительство действовало «осмотрительно» в решении вопроса, а действия со стороны банков были неизбежными. При этом чиновник не уточнил, скольких людей коснулась блокировка.

Ранее на этой неделе, согласно информации РБК, крупнейший банк страны Bank of Cyprus уведомил 4 тысячи клиентов о закрытии счетов. Мера коснулась граждан России, которые не являются резидентами стран ЕС. Организация объяснила решение «политикой принятий клиентов и соответствующей склонностью к риску».

12 апреля США ввели санкции против нескольких компаний, граждан и резидентов Кипра, которых Вашингтон связывает с российским миллиардером Алишером Усмановым.

Тогда же Великобритания внесла в санкционный список юристов Христодулоса Вассилиадеса и Деметриса Иоаннидеса за сотрудничество с Усмановым и Романом Абрамовичем соответственно.

По данным Reuters, в ответ на это правительство Кипра заявило, что не потерпит нарушения введенных санкций против России, чтобы «защитить доверие к стране».

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