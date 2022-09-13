Эксперт «Купибилет» объяснила, как россияне смогут путешествовать на Кипр по национальной визе

Эксперт travel-сервиса «Купибилет» по просьбе RB.RU объяснила, что представляет собой национальная виза и как по ней путешествовать россиянам.

После сообщения АТОР в некоторых СМИ и Telegram-каналах возникли разночтения: сообщалось о том, что страны, которые продолжают принимать документы, будут выдавать только национальные визы.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) 13 сентября сообщила , что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз. При этом Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия продолжают прием документов на оформление шенгенских виз, а Кипр оформляет национальную визу.

«В сообщении АТОР говорится, что Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия продолжают прием документов на оформление шенгенских виз, Кипр оформляет национальную визу. Про национальную визу тут пометка именно насчет Кипра, так как он не входит в шенгенскую зону, хоть и с 2014 года признает ее», — сообщила руководитель направления контента и социальных медиа travel-сервиса «Купибилет» Сююмбике Давлет-Кильдеева.

Что такое национальная виза

«Шенгенская виза предоставляет доступ во все страны этой зоны, а национальная позволяет путешествовать только в одну конкретную страну — ту, которая и выдала вам визу. При этом, в отличие от срока шенгена, который ограничен до 90 дней, национальная виза может быть действительна гораздо более длительный период».

Путешествие в несколько стран: надо ли получать визу на каждую

«Если выбранные вами страны сейчас выдают только национальные визы, то необходимо оформить визу отдельно в каждую из них. Если же у вас есть действующий шенген, то при планировании путешествия нужно постоянно проверять условия въезда россиян по шенгену. Возможно, где-то получится состыковать разные типы виз».

Можно ли отследить пересечение границ внутри ЕС

«При авиаперелетах внутри ЕС, конечно же, отследят. При перемещении на поезде, автомобиле или на водных видах транспорта отследить пересечение границы без необходимой визы сложнее. Но мы ни в коем случае не рекомендуем посещать страну, если у вас нет соответствующего документа. Сложно предсказать чем это может вам грозить, так как правила в этом году ужесточаются регулярно. Это может быть и автоматическая депортация, и большой штраф, и внесение в черный список на выдачу виз и посещения конкретной страны в будущем».

Можно ли сейчас получить туристический шенген

«Граждане России могут подать документы в визовые центры Испании, Франции, Италии, Германии, Исландии, Норвегии, Швеции, Мальты, Австрии, Венгрии, Греции, Швейцарии и Португалии».

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