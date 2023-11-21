Основатель Binance уйдет в отставку в рамках сделки с Министерством юстиции США

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, известный в сети как CZ, ведет переговоры об отставке со своей должности в рамках урегулирования конфликта с властями США. Об одновременно сообщили Forbes и The Wall Street Journal , ссылаясь на разные источники, знакомые с вопросом.

По данным СМИ, Чанпэн Чжао в ближайшее время покинет пост генерального директора Binance в рамках крупного соглашения между Министерством юстиции США и основанной им криптовалютной биржей. Помимо этого, условием прекращения уголовного расследования в отношении компании станет выплата штрафа на сумму $4,3 млрд и признание вины по обвинению в отмывании денег.

Известно, что в итоговом соглашении будут фигурировать только Министерством юстиции США и Комиссия по торговле фьючерсами — ранее судившаяся с Binance Комиссия по ценным бумагам и биржам, как сообщает источник Forbes, не принимает участие в переговорах. О том, что стороны близки к заключению сделки, 20 ноября сообщил Bloomberg.

Начавшийся в 2018 году конфликт криптобиржи с регуляторами США перешел в острую фазу в июне, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила Binance и ее основателю 13 обвинений, в числе которых была работа без лицензии и введение инвесторов в заблуждение. После этого криптобиржа прекратила свою работу в ряде стран Европы.

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