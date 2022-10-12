Чехия запретит с 25 октября въезд в страну россиянам с туристическими визами

Чехия запретит россиянам с туристическими шенгенскими визами въезд в страну с 25 октября. Об этом объявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Ограничительные меры в отношении граждан РФ ввело правительство Чехии. Запрет касается всех, вне зависимости от того, какая страна выдала визу.
Санкции относятся к тем, кто имеет краткосрочные шенгенские визы, полученные с туристическими целями. Мера затрагивает прежде всего россиян, которые захотят попасть в страну через международный аэропорт в Праге.
Аналогичные Чехии меры ранее ввела Эстония, Литва, Латвия, Польша. Эти страны запретили въезд россиянам с шенгенскими визами.
Фото на обложке: NINA IMAGES /
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