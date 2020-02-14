Da Vinci Capital вышел из финтех-агрегатора Global Fintech Solutions

Инвестиционная группа Prytek выкупила контрольный пакет акций финтех-интегратора Global Fintech Solutions (GFS) у фонда Da Vinci Pre-IPO. По словам источников, сумма сделки составила от $5 до $10 млн.

Da Vinci Pre-IPO Fund — один из фондов под управлением Da Vinci Capital. Фонд и Prytek вложились в GFS в апреле 2018 года.

По результатам текущей сделки, Prytek получит мажоритарный пакет акций и контроль над операционным управлением в Global Fintech Solutions. Da Vinci Capital через другие структуры останется миноритарным акционером компании.

GFS покупает лицензии на технологические продукты для дальнейшего трансфера технологий на развивающиеся рынки. По собственным данным, поставляет программные и сервисные продукты банкам, страховым компаниям, брокерам и т.д.

Компания была основана в 2017 году. Офисы расположены в Люксембурге, России и Израиле.

Prytek — сингапурская группа компаний, сооснователем которой является российский миллиардер Игорь Рыбаков.