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«Даблби Инновации» привлекли 11 млн рублей на развитие инновационного вендинга

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Инвестиционная компания Startech.Partners и венчурная студия Rocket Founders объявили о начале партнерства. В рамках сотрудничества компании анонсировали сделку с сетью кофеен «Даблби», которая получила 11 млн рублей на развитие проекта инновационных вендинговых автоматов «Даблби Инновации».  

«Даблби Инновации» привлекли 11 млн рублей на развитие инновационного вендинга

Как уточнили в пресс-службе, это уже четвертая сделка текущего фонда Startech.Partners. В раунде участвовала также Rocket Founders. По данным компании, в синдикате приняли участие более 30 частных инвесторов, таким образом она сделка одной из крупнейших на рынке.

Startech.Partners и Rocket Founders в рамках партнерства разработали масштабируемую легко управляемую схему работы SPV (Special purpose vehicle/entity).

Уже в текущем году Startech и Rocket Founders продолжат совместно финансировать технологические проеты, в том числе в текущем году.

Rocket Founders собрала порядка 1 тыс. начинающих инвесторов. Партнерство с компанией позволит усилить направление технологического предпринимательства, отметил основатель Startech.vc Олег Линников.

«Даблби Инновации» представляют собой выделенную в самостоятельную структуру подразделение группы «Даблби». Структура специализируется на инновационных подходах к приготовлению кофейных напитков, чая и какао.

Rocket Founders — venture builder и оператор 2 – 4 выпусков Венчурной Академии фонда Московский Инновационный Кластер.

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Фото на обложке: Sutthiphong Chandaeng / Shutterstock

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