«Даблби Инновации» привлекли 11 млн рублей на развитие инновационного вендинга

Инвестиционная компания Startech.Partners и венчурная студия Rocket Founders объявили о начале партнерства. В рамках сотрудничества компании анонсировали сделку с сетью кофеен «Даблби», которая получила 11 млн рублей на развитие проекта инновационных вендинговых автоматов «Даблби Инновации».
Как уточнили в пресс-службе, это уже четвертая сделка текущего фонда Startech.Partners. В раунде участвовала также Rocket Founders. По данным компании, в синдикате приняли участие более 30 частных инвесторов, таким образом она сделка одной из крупнейших на рынке.
Startech.Partners и Rocket Founders в рамках партнерства разработали масштабируемую легко управляемую схему работы SPV (Special purpose vehicle/entity).
Уже в текущем году Startech и Rocket Founders продолжат совместно финансировать технологические проеты, в том числе в текущем году.
Rocket Founders собрала порядка 1 тыс. начинающих инвесторов. Партнерство с компанией позволит усилить направление технологического предпринимательства, отметил основатель Startech.vc Олег Линников.
«Даблби Инновации» представляют собой выделенную в самостоятельную структуру подразделение группы «Даблби». Структура специализируется на инновационных подходах к приготовлению кофейных напитков, чая и какао.
Rocket Founders — venture builder и оператор 2 – 4 выпусков Венчурной Академии фонда Московский Инновационный Кластер.
Фото на обложке: Sutthiphong Chandaeng /
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