«Даблби» будет открывать кофейни в офисах крупных компаний

Сеть кофеен «Даблби» планирует открывать заведения в офисах крупных компаний. Первая такая точка в сентябре заработала в штаб-квартире «Росбанка», которая находится в башне «Око» в «Москва-сити». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора «Даблби» Александру Вантье.

Кофейня в штаб-квартире «Росбанка» работает в техническом режиме. Ее площадь — 6 кв.м., хотя обычно точки «Даблби» занимают около 40 кв.м. Кофейня будет обслуживать только клиентов банка. Инвестиции в проект составят 5 млн рублей.

Ассортимент напитков в «Москва-сити» соответствует стандартной кофейне «Даблби», готовить их будет бариста. Меню ограничено десертами, выпечкой и закусками в банках — паштеты, хумус и т.д. Средний чек — 600 рублей.

Росбанк арендовал 15 500 кв.м. в башне «Око», сообщал в феврале девелопер башни Capital Group. Договор заключен сроком на 10 лет. Планируемая численность сотрудников нового офиса — более 1000 человек, уточнил представитель банка. «Даблби» возьмет площади у Росбанка в субаренду, условия сделки между компаниями неизвестны.

По словам Вантье, «Даблби» ведет переговоры с несколькими корпорациями об открытии кофеен в их офисах. К началу следующего года компания может запустить до 10 таких проектов.

Сеть «Даблби» основана в 2012 году, сейчас ее контролируют бизнес-партнеры и совладельцы чайной фабрики Ahmad Tea в России Глеб Смирнов и Сергеу Дашков. У «Даблби» 73 кофейни в Москве, регионах и за рубежом: восемь собственных, остальные по франшизе.