Акционером первого российского «единорога» OCSiAl стал японский производитель кондиционеров Daikin

В капитал первого российского «единорога» и крупнейшего в мире производителя графеновых нанотрубок OCSiAl вошел мировой лидер рынка кондиционеров Daikin Industries. Сумму сделки не разглашается, но инвестиция, по сообщению OCSiAl, подтвердила оценку компании в $2 млрд.

О вхождении Daikin в состав акционеров OCSiAl сообщается на сайте последней.

«Соглашению предшествовали три года совместных разработок технологий применения графеновых нанотрубок – универсального аддитива нового поколения. Вместе компании планируют разрабатывать современные материалы с улучшенными свойствами и осваивать новые рынки», – говорится в сообщении компании.

Графеновые нанотрубки представляют собой свернутый в цилиндр лист графена толщиной в один атом. Их используют, в частности, чтобы придать материалам новые свойства, например, увеличить в разы срок службы аккумуляторов.

OCSiAl Group располагает штаб-квартирой в Люксембурге. На долю компании приходится 97% мировых мощностей по производству графеновых трубок – ежегодно выпускается 80 тонн продукции. По данным компании, 10 из 10 крупнейших мировых производителей литий-ионных аккумуляторов разрабатывают ячейки батареек с нанотрубками OCSiAl для ведущих мировых автопроизводителей.

Более 50% акций OCSiAl принадлежат ее основателям: Юрию Коропачинскому, Михаилу Предтеченскому, Олегу Кириллову и Юрию Зельвенскому. 17,5% доли принадлежат госкорпорации «Роснано», ранее вложившей в проект $20 млн.

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