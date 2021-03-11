«Нетология» запустила проект для женщин «Дай себе слово»

«Нетология» создала спецпроект для женщин «Дай себе слово», посвященный саморазвитию и профессиональному росту с помощью digital-инструментов. В рамках проекта авторы собрали истории специалисток, которым цифровые технологии помогли реализовать себя. Также всем желающим доступны бесплатные лекции о самопрезентации, синдроме самозванца и ведении блога.

На сайте проекта «Дай себе слово» можно прочитать интервью с пятью женщинами, развивающими карьеру с помощью IT:



Кристиной Вазовски, основательницей подкаст-студии «ТОЛК»;

Катей Майоровой, писательницей;

Ольгой Кравцовой, актрисой дубляжа и блогером;

Наташей Бабаевой, специалисткой по growth hacking и автором блога в Medium;

Настей Красильниковой, документалисткой.

Кроме того, с 22 по 26 марта состоятся три вебинара о том, как преодолеть синдром самозванца, писать о себе в блоге и показывать свои профессиональные успехи.

Мы с командой редакторов, менеджеров и креаторов долго думали, что нас объединяет и поняли: мы делаем вместе классные вещи благодаря интернету и диджитал-среде. Так родилась идея проекта: рассказать вдохновляющие истории женщин, которым онлайн-среда помогла обрести свой голос. Например, начать вести блог и делиться важными для себя мыслями, найти с помощью этого блога единомышленников — и даже друзей, развивать с помощью онлайна свой бизнес, делиться творчеством и строить карьеру. Екатерина Белозерова, менеджер спецпроекта «Нетологии»



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