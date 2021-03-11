Евгения Хрисанфова
«Нетология» создала спецпроект для женщин «Дай себе слово», посвященный саморазвитию и профессиональному росту с помощью digital-инструментов. В рамках проекта авторы собрали истории специалисток, которым цифровые технологии помогли реализовать себя. Также всем желающим доступны бесплатные лекции о самопрезентации, синдроме самозванца и ведении блога.
«Нетология» запустила проект для женщин «Дай себе слово»Евгения Хрисанфова
На сайте проекта «Дай себе слово» можно прочитать интервью с пятью женщинами, развивающими карьеру с помощью IT:
- Кристиной Вазовски, основательницей подкаст-студии «ТОЛК»;
- Катей Майоровой, писательницей;
- Ольгой Кравцовой, актрисой дубляжа и блогером;
- Наташей Бабаевой, специалисткой по growth hacking и автором блога в Medium;
- Настей Красильниковой, документалисткой.
Кроме того, с 22 по 26 марта состоятся три вебинара о том, как преодолеть синдром самозванца, писать о себе в блоге и показывать свои профессиональные успехи.
Мы с командой редакторов, менеджеров и креаторов долго думали, что нас объединяет и поняли: мы делаем вместе классные вещи благодаря интернету и диджитал-среде. Так родилась идея проекта: рассказать вдохновляющие истории женщин, которым онлайн-среда помогла обрести свой голос. Например, начать вести блог и делиться важными для себя мыслями, найти с помощью этого блога единомышленников — и даже друзей, развивать с помощью онлайна свой бизнес, делиться творчеством и строить карьеру.
Фото на обложке: Unsplash
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