Dallas Cowboys в 16-ый раз подряд возглавил рейтинг самых дорогих спортклубов мира

Журнал Forbes опубликовал топ-50 самых дорогостоящих спортивных клубов мира. На первом месте снова оказался Dallas Cowboys из НФЛ стоимостью $9 млрд, команда лидирует в рейтинге последние 16 лет. Также в первой десятке присутствуют клубы из NBA и MLB.

Общая стоимость 50 самых дорогих спортивных команд мира в 2023 году составляет $256 (в среднем $5,12 млрд за клуб), что на 15% больше, чем год назад. Впрочем, растут не только цены команд, но и их финансовый дефицит. В этом году он выше, чем когда-либо — $3,7 млрд (на 19% больше, чем в 2022 году), уточняет Forbes.

Рост расценок, существенно превышающий выручку, обусловлен высокими доходами игроков. К примеру, Washington Commanders из той же НФЛ (12-е место в списке) в июле была продана за рекордные $6,05 млрд, что в 11 раз больше выручки клуба.

НФЛ традиционно лидирует по числу клубов, попавших в рейтинг: из топ-50 три десятка — именно из национальной лиги американского футбола. Но при этом стоимость клубов НФЛ растет не так существенно, как цены на команды в других видах спорта.

Например, в классическом футболе стоимость команды «ПСЖ» выросла за пять лет на 114%, а французской сборной — на 334% с 2018 года (до $4,2 млрд и 36 строчки). Подросли в цене и клубы английской премьер-лиги: у «Ливерпуля» рост на 173%, у «Манчестер Сити» — на 102%

Оценки команд «Формулы-1» выросли на 276% по сравнению с подсчетами четырехлетней давности, когда гоночные команды присутствовали в рейтинге (потом они долгое время не добирались до топ-50).

В этом году ни одна команда НХЛ не попала в рейтинг. Стоимость самой дорогой хоккейной команды — New York Rangers — «всего» $2,2 млрд.

Десятка лидеров выглядит так:

№1. Dallas Cowboys — $9 млрд (НФЛ)

№2. New York Yankees — $7.1 млрд (MLB)

№3. Golden State Warriors — $7 млрд (NBA)

№3. New England Patriots — $7 млрд (НФЛ)

№5. Los Angeles Rams — $6,9 млрд (НФЛ)

№6. New York Giants — $6,8 млрд (НФЛ)

№7. Chicago Bears — $6,3 млрд (НФЛ)

№8. Las Vegas Raiders — $6,2 млрд (НФЛ)

№9. New York Knicks — $6,1 млрд (NBA)

№9. New York Jets — $6,1 млрд (НФЛ).

Полный рейтинг можно найти на сайте американского Forbes.