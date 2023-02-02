DALL-E и ChatGPT создали бесконечный сериал в жанре «ситком»

Нейросети DALL-E и ChatGPT создали бесконечный сериал. Пользователи уже несколько недель транслируют ситком Nothing, Forever на платформе Twitch. Алгоритмы DALL-E отвечают за визуальную часть, ChatGPT прописывает диалоги и реплики персонажей.
Пользователи Twitch запустили на платформе трансляцию бесконечного сериала. Ситком Nothing, Forever идет на английском языке, на момент публикации материала его смотрели более 14 тыс. человек.
Сериал полностью сгенерирован нейросетями. В нем DALL-E отвечает за визуальную составляющую, а ChatGPT прописывает диалоги и реплики персонажей. Каждая сцена сериала является неповторимым контентом, поскольку генерируется «прямо на ходу».
Пользователи Twitch могут влиять на повествование в сериале через чат на платформе.
Трансляция Nothing, Forever ведется с середины декабря. Сериал основан на выходившем в 1980-х годах ситкоме «Сайнфелд», который Entertainment Weekly поставил на третье место в рейтинге лучших телешоу за последние 25 лет.
Создатели сериала назвали своей целью показать будущее, когда развлекательные шоу будут идти бесконечно.
Фото: Twitch
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